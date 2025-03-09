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 | Ömer Faruk Dogan

Ehliyetsiz yakalanan sürücüden 'trajikomik' savunma: Ehliyet gerektiğini bilmiyormuş

Elektrikli bisiklet sandığı motorlu bisikletle trafiğe çıkan sürücü, ehliyetsiz olduğu belirlenince büyük bir şok yaşadı. "Ehliyet gerektiğini bilmiyordum" diyerek kendini savunan Furkan K. ve araç sahibine toplam 54 bin 59 TL ceza kesildi.

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Ehliyetsiz yakalanan sürücüden 'trajikomik' savunma: Ehliyet gerektiğini bilmiyormuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 11:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde ehliyetsiz bir sürücü durduruldu. Aracı elektrikli bisiklet zannederek kullandığını ve ehliyete ihtiyaç duyduğunu bilmediğini iddia eden Furkan K.'nin savunması "Pes" dedirtti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi eski kaymakamlık önünde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında plakası olmadığı ve sürücüsünün kask takmadığı fark edilen bir motorlu bisiklet durduruldu. Yapılan incelemede, aracın plakasının oturağın altında olduğu, sürücüsü Furkan K.'nin ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

ARACI ELEKTRİKLİ BİSİKLET ZANNETMİŞ

Sürücü, polis ekiplerine aracı elektrikli bisiklet sandığını ve ehliyet gerektiğinden haberdar olmadığını söyledi. Ancak yapılan kontrollerde aracın motorlu bisiklet sınıfına girdiği ve kullanımı için ehliyet gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Furkan K. ve araç sahibine toplam 54 bin 59 TL idari para cezası kesildi.

Cezanın 18 bin 677 TL'si ehliyetsiz araç kullanmaktan, 15 bin 712 TL'si motorlu bisikletin plakasını takmamaktan, 993 TL'si kask giymemekten, 18 bin 677 TL'si de motorlu bisiklet sahibine ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan uygulandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyetsiz araba kullanma cezası ne kadar?
2025 yılında ehliyetsiz araç kullanma cezası 18.678 TL'dir.
Kask takmama cezası 2025?
Kask takmadığı tespit edilen motosiklet sürücülerine 993 TL para cezası uygulanır.
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