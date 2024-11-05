Ekipler akaryakıt kaçakçılarına geçit vermedi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:19
Polis ekipleri Iğdır'da kent genelinde kaçakçılara karşı operasyon düzenledi. Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri kaçakçılık operasyonlarına yenisini ekledi. Ekipler bu kez akaryakıt kaçakçılarını köşeye sıkıştırdı. Iğdır’ın Aralık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan akaryakıt kaçakçılığında 3 şüpheli yakalandı.
KENT GENELİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı