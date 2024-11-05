Ekipler akaryakıt kaçakçılarına geçit vermedi

05 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:19

Polis ekipleri Iğdır'da kent genelinde kaçakçılara karşı operasyon düzenledi. Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri kaçakçılık​ operasyonlarına yenisini ekledi. Ekipler bu kez akaryakıt​ kaçakçılarını köşeye sıkıştırdı. Iğdır’ın Aralık​ ilçesinde Jandarma​ ekipleri tarafından yapılan akaryakıt kaçakçılığında 3 şüpheli yakalandı.

KENT GENELİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.