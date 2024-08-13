Ekipler bile ihbarı duyunca şoke oldu! Kebap yiyen kadının karnına şiş saplandı

13 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:09

Karaçay mesire alanında ilginç bir kaza yaşandı. Ailesiyle pikniğe giden kadın dehşeti yaşadı. Mangalda yapılan kebabı yerken kadının karnına şiş saplandı.

KARNINA SAPLANAN ŞİŞLE HASTANEYE KALDIRILDI

Acılar içinde kıvranan kadın için durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına şiş saplanmış kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüm bu anlar ise bir cep telefonu telefonu kamerasına yansıdı.