Ekipler eve girince şoke oldu! 67 yaşındaki adamı fareler yedi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den günlerdir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adamın yaşadığı müstakil eve giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

CANSIZ BEDENİNİN BİR KISMINI FARELER YEMİŞ

Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.