Ekipler gördü şoke oldu! Fırında bir anda fareyle karşılaştılar

16 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:51

Kırşehir'de fırında hijyen denetimi yapan ekipler fare ile karşılaştı. O anlar kameraya kaydedilirken işletmeye üst sınırdan 45 bin TL para cezası kesildi.

Kırşehir’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ekipler tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek​ ve pide​ üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.

EKİPLER BİR ANDA FARE İLE KARŞILAŞTI

Öte yandan, Kuşdili Mahallesi'nde yer alan fırında da denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. O anlar kameraya yansırken; işletmeye üst sınırdan 45 bin TL para cezası kesildi.