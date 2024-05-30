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Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 11:57 - Güncelleme : 30 May 2024 12:24
Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti

İzmir'de vatandaşların kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri evden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 3 kamyon çöp çıkarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 katlı apartmanın zemin katındaki bir daireden çöp kokusu yayılması şikayetlere neden oldu.

Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti... - 1. Resim

Ev sahibini temizliğe ikna edemeyen vatandaşlar, belediyeye başvurdu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri, özel kıyafetler ve maskeyle girdikleri dairenin çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

İlaçlanarak dezenfekte edilen evden yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti... - 2. Resim

Ev sahibine ise zabıta ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Aynı evde daha önce de biriktirilen çöp ve atıkların belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirlendi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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