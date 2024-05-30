Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Kötü koku nedeniyle gidilen evden çıkanlar şoke etti

30 May 2024 11:57 - Güncelleme : 30 May 2024 12:24

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 katlı apartmanın zemin katındaki bir daireden çöp kokusu yayılması şikayetlere neden oldu.

Ev sahibini temizliğe ikna edemeyen vatandaşlar, belediyeye başvurdu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri, özel kıyafetler ve maskeyle girdikleri dairenin çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

İlaçlanarak dezenfekte edilen evden yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ev sahibine ise zabıta ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Aynı evde daha önce de biriktirilen çöp ve atıkların belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirlendi.