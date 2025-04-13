Ekipler tavuk döner için sahada! Vatandaşı zehirleyenler şimdi yandı

Son günlerde zehirlenme ve uygunsuz üretimle ismi yan yana anılan tavuk döner işletmeleriyle ilgili harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlayan denetimler, halkın sağlığını korumak ve sağlıklı yiyeceğe ulaşımı sağlamak için yurt genelinde başladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişinin zehirlenmesi, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki uygunsuz üretim gibi haberlerle gündeme gelen tavuk döner işletmeleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri sahaya indi.

MUHAFAZA ŞARTLARINA DİKKAT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" çerçevesinde tüm ülkede olduğu gibi eş zamanlı denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde özelikle gıda da izlenebilirlik ve ürünlerin muhafaza şartlarına önem verildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, " Tüketicilerin gıda konusunda karşılaştıkları tüm sorun ve şikâyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilirler" denildi.

YURT GENELİNE YAYILACAK

Denetimlerle yurt genelindeki et ürünleri üzerine satış ve servis yapan tüm işletmelere yayılıp halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelerin ayrılması ve vatandaşın sağlıklı yiyeceğe ulaşması hedefleniyor.