Ekipleri alarma geçirmişti! Çocuk silahı olduğu ortaya çıktı

23 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:39

Antalya-Kemer karayolunda bir otomobilden yola doğru silah gösterildiği ihbarı, jandarma ekiplerini alarma geçirmişti. Yapılan incelemede 8 yaşındaki bir çocuğun tahtadan oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada Antalya-Kemer D400 Karayolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesi ile ilgili video yayınlanması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri harekete geçti.

TAHTADAN YAPILDIĞI ANLAŞILDI

Ekiplerin yaptığı incelemede Ş.Y. isimli vatandaşın kullandığı otomobilin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı araçtan dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada, "Antalya D 400 Karayolu tüneller bölgesi üzerinde bir araçtan yola doğru silah gösterilmesi ile ilgili video yayınlanmış olup, yapılan ilk araştırmada aracın Kemer Tekirova Mahallesi'nde bulunan bir şirkete ait olduğu aracı Şahabettin Yurtseven’in kullandığı, ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlunun aracın yoldan geçtiği esnada tahtadan yapılmış bir oyuncak silahla dışarıya doğru tuttuğu tespit edilmiştir." denildi.