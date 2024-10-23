Ekmek fiyatlarında gramaj oyunu! Semtlere göre farklılık gösteriyor, vatandaş isyanda

23 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:53

Başta İstanbul olmak üzere ekmek fiyatlarının semtlere göre değişkenlik göstermesi vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Resmî olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira iken, bazı semtlerde bu fiyat 15 liraya kadar çıkabiliyor. 250 gram ekmek yaptıkları için zam yaptıklarını iddia eden fırıncıların gramaj oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı.

İstanbul​'da ekmek fiyatları​, semtler ve çeşitlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira iken, bazı semtlerde bu fiyat 15 liraya kadar çıkabiliyor. Online satış platformlarında ise fiyatlar 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Halk Ekmek büfelerinde aynı gramajdaki ekmekler ise 8 lira olarak satılıyor.

TİCARET BAKANLIĞI​'NA ÇAĞRI

Fırıncılar​, 250 gram ekmek yaptıklarını, bu sebeple fiyat farkı olduğunu iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen tüketici dernekleri, Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Fırıncı esnafı ise artan maliyetler karşısında zamlara direnemediğini belirterek kendilerini savunuyor.

'EKMEĞİN FİYATI 20 LİRA OLACAK'

Türkiye Gazetesi’ne konuşan bir fırıncı, “Daha önce 600-650 TL’ye aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şimdi 750-800 TL oldu. Elektrik, kira, vergi gibi giderlerimiz de sürekli artıyor. Akaryakıt fiyatları da yükseliyor.

Resmî olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL ancak çoğu esnafımız fırınların kapasitesine uygun şekilde 250 gram ekmek üretiyor ve bu nedenle 12,5 TL’den satıyor” derken, “Bugüne kadar zam yapmamak için çok direndik, ama daha fazla dayanamayacak gibiyiz.

Kasım ayında un fiyatlarına tekrar zam geleceği söyleniyor. 2025’te ekmeğin 20 TL’ye çıkması bile şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT: MUTABIK KALDIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün un sanayicileri ile bir araya geldi. Bolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve kurmaylarımız ile birlikte, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyesi un sanayicileriyle Ticaret Bakanlığımızda, Ankara'da bir araya geldik.

Dünyada buğday üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye hem iç talebi karşılamakta hem de ihracatta öne çıkmaktadır. Hükümet olarak, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemeye devam ederken, piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz.

Toplantıda Ticaret ve Tarım ve Orman bakanlıkları olarak, un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."