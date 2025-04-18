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 | İrem Çınar

Ekrem İmamoğlu Sazlıbosna paylaşımı yaptı, DMM'den açıklama geldi! Kanal İstanbul projesi ile ilgisi var mı?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Sazlıbosna paylaşımında bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Ekrem İmamoğlu Sazlıbosna paylaşımı yaptı, DMM'den açıklama geldi! Kanal İstanbul projesi ile ilgisi var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:20

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sazlıbosna paylaşımı ile ilgili açıklamada bulundu.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır.
Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlibosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Proje kapsamında imar planları 3 etap halinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesi ile ilgili ortaya atılan iddialar doğru değildir.

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