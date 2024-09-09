Ekrem İmamoğlu’na acı haber: Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar akrabası çıktı

09 Eylül 2024 14:06 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:06

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın acı haberi Trabzon'a ulaştı. Fatih Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. İmamoğlu ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle temas sağlanması sonucu kahraman P. Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışırken Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.

ACI HABER TRABZON'A ULAŞTI

Acı haber sonrası şehit ateşi Trabzon'a düşmüştü. Ayrıca Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu ortaya çıktı.

Trabzon Köprübaşı'da İmamoğlu ailesinin ve akrabalarının soy isimleri arasında, 'Ayar'ın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Ayar'ın, Eski Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Sebahattin İmamoğlu'nun da yeğeni olduğu ifade edildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Şehit Fatih Ayar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıklama yaparak, ''Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır'' ifadelerine yer verdi.