Ekrem İmamoğlu’na ait oldukları belirlenen lüks otomobiller böyle görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ikinci dalga operasyonu sürerken, Ekrem İmamoğlu'na ait oldukları öğrenilen olan araçlara el konuldu. Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında gizlediği belirlenen çok sayıda lüks otomobiller böyle görüntülendi.