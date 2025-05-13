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 | Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! Savcılara söyledikleri için hesap vakti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, ifadesinde iki savcıyla ilgili "Bu tür çöp niteliğindeki insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! Savcılara söyledikleri için hesap vakti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 21:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! Savcılara söyledikleri için hesap vakti

İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında verdiği ifadede iki savcıyı hedef alarak "Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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