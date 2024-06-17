Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptılar, gözaltına alındılar: "Adada azmanbüs istemiyoruz"

17 Haziran 2024 20:14 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:18

İETT tarafından Büyükada'da hizmete alınan minibüsler için yapılan protestoda polislerle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Halk burada İmamoğlu nerede?" diyen ada halkından bazıları çıkan arbedede gözaltına alındı.

Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

"HALK BURADA İMAMOĞLU NEREDE?" SLOGANLARI ATILDI

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.

Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.