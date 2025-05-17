Ekrem İmamoğlu’na yeni soruşturma izni: Gerekçeleri belli oldu!

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı yeni bir soruşturma izni verdi. İmamoğlu dahil toplam 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine yönelik soruşturmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yeni bir soruşturma izni verdi. Gürkan Hacır’ın aktardığına göre, İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İMAMOĞLU’NA YENİ SORUŞTURMA

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Hacır, soruşturmanın gerekçelerini aktardı. Hacır'ın açıklamasına göre, yeni soruşturma izni, İmamoğlu'nun kişisel konutu ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda belediyeye ait ekipman ve iş makinelerinin kullanıldığı iddiasına dayanıyor. İddialara göre, bu durum sonucunda 156 milyon liralık bir kamu zararının oluştuğu öne sürülüyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1923802599763083677

156 MİLYONLUK KAMU ZARARI OLUŞMUŞ!

Hacır, “156 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle, İmamoğlu’nun kendi kişisel konutu ve civarında yaptığı çalışmalarda belediyenin ekipmanları ve iş makinelerinin kullanıldığı ve kamu zararının oluştuğu iddiasıyla toplam 17 kişi hakkında soruşturma izni verildi.” ifadelerini kullandı.