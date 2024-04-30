Ekrem İmamoğlu'ndan "Edanur" açıklaması: "Sorumluları cezasız bırakmayacağız"

30 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşüp hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor." dedi.

"SIFATI BÜYÜK DEVLET ADAMLARININ..."

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da 'Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.' diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."