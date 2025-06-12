Ekrem İmamoğlu’nun davası 26 Eylül’e ertelendi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen duruşmaya katılmadı.

26 EYLÜL'E ERTELENDİ

İmamoğlu'nun katılmadığı duruşmada mahkeme, bir sonraki celsenin Silivri'de yapılmasına, İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.