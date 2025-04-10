Ekrem İmamoğlu'nun iş ortaklarından Seyfi Beyaz tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz tutuklandı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz'ın, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi.

Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıkları bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ta faaliyet yürütüyordu.

BEYAZ İNŞAAT

Seyfi Beyaz ve Muzaffer Beyaz tarafından 1980'de kurulan Beyaz İnşaat, bugüne kadar konut, ofis ve AVM'ye kadar çok sayıda projede yer aldı. Son olarak Bakırköy'de 'Bakırköy City Evleri'nda çalıştı. Veliefendi Hipodromu'nun karşısında yer alan evleri Beyaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Beyaz'la konuşuldu. Seyfi Beyaz, Bakırköy City'nin şehrin göbeğinde yer alan bir proje olduğunu söyledi.