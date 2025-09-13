Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Editor
 | Özge Sönmez

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine soruşturma!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntülerine soruşturma!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 17:28

Silivri Cezaevi'nde olan 'nun dün mahkemede çekilen görüntüleriyle ilgili başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Savcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen yargılama kapsamında; İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu” kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

ETİKETLER
#sosyal medya
#ekrem imamoğlu
#ihbar
#soruşturma
#Görüntü Kaydı
#İstanbul Savcılığı
#Gündem
