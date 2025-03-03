Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması! İstanbul Üniversitesi'nde açıklama geldi

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden 'sahte diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesinden yeni bir açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler doğrultusunda, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. Daha sonrasında ise İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden 'sahte diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesinden Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

"GEREKLİ BİLGİ VERİLECEK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir"