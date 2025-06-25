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 | Murat Makas

Ekrem İmamoğlu’nun Savcılara hakaret davası duruşma tarihi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Savcılara hakaret davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun Savcılara hakaret davası duruşma tarihi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:00

Ekrem İmamoğlu’na yönelik 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

22 EKİM’DE YARGILAMA BAŞLAYACAK

Davaya ilişkin İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nce 22 Ekim tarihinde saat 11.00’de başlanacak. Duruşma ise Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcıları K.A.Y. ve İ.O.K. ‘müşteki’ sıfatıyla, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Kendisini tutuklamaya sevk eden Savcılara savunma hakkını aşacak şekilde ‘hakaret’ içeren sözler söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun devam eden 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun Savcılara hakaret davası duruşma tarihi açıklandı

İmamoğlu’nun söz konusu ifadeleri müşteki Savcıların gıyabında ve ihtilat unsuru gerçekleşecek şekilde sorgu sırasında söylediğinin belirtildiği iddianamede, sarf ettiği sözleri müştekilerin yerine getirmiş olduğu kamu görevi kapsamında görevlerinden dolayı söylediği, yargı görevini yerine getiren kamu görevlisi olan 2 Cumhuriyet Savcısına görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığı rencide eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İmamoğlu’nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

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#ekrem imamoğlu
#hakaret
#Yargılanma
#Savcıya Hakaret
#İstanbul Ceza Mahkemesi
#Terör Soruşturması
#Gündem
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