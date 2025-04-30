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 | Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'nun skandal görüşmesinde otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı! Jammer detayı...

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan otelin müdürünün Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim" derken İmamoğlu'nun otele her geldiğinde jammer getirildiğini de söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 21:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

"İMAMOĞLU VE KALABALIK BİR GRUP TOPLANTI İÇİN GELİRDİ"

Öte yandan şüpheli otel müdürü Udil'in Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Udil ifadesinde, Kasım 2023 ile Mart 2025 tarihleri arasında otelde müdürlük yaptığını ve şu an çalışmadığını belirterek, "Çalıştığım süre zarfında İmamoğlu ve kalabalık bir grup toplantı için otele gelirdi. Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında jammer da getirirlerdi. İmamoğlu otele gidip geldiğinde genellikle ben karşılar ve yolculardım. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ı otelde gördüm. Murat Ongun'u da birkaç defa gördüğümü hatırlıyorum" dedi.

"KAMERALARIN KAPATILDIĞINI GÖRSEM İZİN VERMEZDİM"

İfadesinin devamında kamera kapatılma anlarını kendisinin görmediğini belirten şüpheli Udil, "Otelin kamera sistemini izleyen personeller vardır ancak otelde 400'e yakın kamera olduğundan her kamerayı takip etmek mümkün değildir.

İmamoğlu otele her geldiğinde gelmeden önce jammerlar otele getirilirdi ancak bu jammerların kullanılmasından dolayı otel sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Otelden ayrılış gerekçemin güncel olaylarla alakası yoktur. Atılı suçu kabul etmiyorum, kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim'' ifadelerini kullandı.

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