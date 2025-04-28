Ekrem İmamoğlu'nun skandal otel görüntülerinin yenisi ortaya çıktı! Kameralar peçete ile kapatılmış

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki otelde yapılacak kritik görüşme öncesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çantayla geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı anlar görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

KORUMANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde de kameraları bantla kapatan koruması Çağlar Türkmen’in ifadesi ortaya çıktı. Türkmen kamera bantlanmasının rutin bir işlem olduğunu kimsenin kendisine talimat vermediğini anlattı.

"RUTİN OLDUĞU İÇİN KİMSE TALİMAT VERMEDİ"

Türkmen, “Daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım” dedi.

PEÇETEYLE KAPATILDIĞI ANLAR GÖRÜLDÜ



Görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçeteyle kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında Ekrem İmamoğlu’nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı kameralar tarafından kaydedildi.

"NİYE YAPTIKLARINI ANLAMIYORUM"

Görüntülerin ele alındığı TGRT Haber'in Medya Kritik programında da konuyla ilgili önemli görüşler yer aldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Bunu niye yaptıklarını anlamıyorum." derken Gazeteci Şamil Tayyar, "Otelin kamera açıları iyiymiş." yorumunda bulundu.