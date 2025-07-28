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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal edildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:19

'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle eden , yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
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