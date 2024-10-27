El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Ekim 2024 01:13 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 01:15

Nevşehir’de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.