El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 01:13 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 01:15
Nevşehir’de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'in Sümer Mahallesinde kaza meydana geldi. El freni tam çekilmeyen araç, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu.
Aracının geri geri gittiğini gören vatandaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.
Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı