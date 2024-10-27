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El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 01:13 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 01:15

Nevşehir’de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir​'in Sümer Mahallesinde kaza​ meydana geldi. El freni tam çekilmeyen araç​, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu. 

Aracının geri geri gittiğini gören vatandaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

El freni çekilmeyen otomobil bahçeye uçtu! O anlar kamerada - 1. Resim

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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