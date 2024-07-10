Elazığ-Bingöl karayolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

10 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ile yeni vali atadı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ile yeni vali atadı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. M.K'nin (39) kullandığı 12 ACC 412 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

2 YOLCU ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde araçta bulunan 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.