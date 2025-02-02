Elazığ'da 3 nokta karantinaya alındı! Giriş çıkışlar kapatıldı

02 Şubat 2025 23:38 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 23:58

Elazığ'ın 3 ilçesinde şap hastalığına rastlanması sebebiyle alarm verildi. Elazığ Valiliği, hastalığın görüldüğü 3 bölgenin karantinaya alındığını duyurdu. Valilik, hayvansal ürünlerin tüketimiyle ilgili de açıklama yaptı.

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Elazığ'da hayvanlarda görülen şap hastalığı paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen uzman ekipler inceleme başlattı. 3 ilçeye giriş çıkışlar geçici süreliğine yasaklandı.

Elazığ Valiliği şap hastalığıyla ilgili açıklama yaparak, "Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

3 İLÇE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizin Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir" denildi.

İNCELEME VE AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Şap hastalığının hayvanların doğum dönemine denk gelmesi sebebiyle bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşandığını belirten valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir.

"HAYVANSAL ÜRÜNLERİN TÜKETİMİNDE SAKINCA YOK"

Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, daha çok hayvanlarda ortaya çıkan ve nadir de olsa insanları da etkileyebilen bulaşıcı hastalık türüdür. Genelde çift toynaklı evcil veya yabani hayvanlarda görülür.

Hastalık, her türde farklı özellik gösterdiğinden, virüs bulunan yüzeylere temas edilmesi ya da solunum yolu ile sağlıklı hayvanlara yayılması sonucunda hastalığın ilerlemesi ile birlikte ölüme sebebiyet verebilir.

Halk arasında dabak hastalığı olarak da bilinen şap semptomları, hastalığa maruz kalan hayvanların türüne, yaşına veya bağışıklığının kuvvetli oluşuna bağlı olarak hafif ya da şiddetli şekilde ortaya çıkabilir. Şap hastalığı insanlarda belirtileri, gribal enfeksiyon veya soğuk algınlığına benzer özellik taşır.

Hastalığa maruz kalan hayvanlarda yirmi dört saat geçmeden hastalık bulguları görülmeye başlar. Hayvanın ağzından salyalar akar ağız bölgesinde ve ayaklarda yaralar çıkar ve hayvan ot yiyemez duruma gelir. Ağızdaki yaralar birkaç gün içerisinde iyileşse de ayaklar kolay iyileşmez ve tırnak düşmesine bile neden olur.

Hastalığa yakalanan hayvanlarda ölüm oranı düşük olsa da bu durum genç hayvanlar için farklılık gösterir ve virüs kalbe yerleşerek ölüme neden olabilir.