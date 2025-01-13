Elazığ'da akılalmaz olay! Gassal mezardan çıkarıp yıkadı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:38

Elazığ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vefat ettikten sonra yıkanması unutulan bir mevta mezarlıktan son anda çıkarıldı. Gassal tarafından yıkanıp aileye teslim edilen cenaze yeniden defnedildi.