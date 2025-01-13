Elazığ'da akılalmaz olay! Gassal mezardan çıkarıp yıkadı
Elazığ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vefat ettikten sonra yıkanması unutulan bir mevta mezarlıktan son anda çıkarıldı. Gassal tarafından yıkanıp aileye teslim edilen cenaze yeniden defnedildi.
Elazığ'da önceki gün ilginç bir olay meydana geldi. Solunum rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli vatandaş, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi. Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü.
CENAZEDE AKILALMAZ UNUTKANLIK
Cenaze tabuttan alınıp mezara konulduğu sırada yakınları mevta A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti.
GASSAL MEZARLIKTAN ÇIKARIP YIKADI
Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.