Elazığ'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kız arkadaşına kurşun yağdırdı

15 Kasım 2024 13:02 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:15

Elazığ'da V.Ç isimli kişi, kız arkadaşına dehşeti yaşattı. Tartıştığı kız arkadaşına kurşun yağdıran adam olay yerinden kaçtıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan saldırganın ağabeyinin de geçtiğimiz aylarda kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, V.Ç., konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SEVGİLİSİNİ VURUP KAÇTI

Olayın ardından kaçan V.Ç. ise Elazığ​ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar​ girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisi yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ABİSİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRKTEN SONRA KENDİNİ VURMUŞTU

Öte yandan V.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., Temmuz 2024'te yanındaki kızı öldürdükten sonra intihar etmiş, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu.