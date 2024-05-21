Elazığ’da Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 00:16 - Güncelleme : 21 May 2024 00:19
Elazığ’a bağlı Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Elazığ’ın Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde erkek cesedine rastlandı. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı