Elazığ'da gizemli dağ: Çuvalla altın çıkıyor, sadece cüceler girebiliyor

28 Haziran 2024 17:43 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:46

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Nimri Dağı görenleri şaşırtıyor. Yıllardır gizemini koruyan gizemli dağ, hikayesiyle vatandaşların ilgi odağı oluyor.

SADECE CÜCELER GİREBİLİYOR

Rivayete göre Nimri Dağı'na sadece cücelerin girebiliyordu. Dağda Ermeniler tarafından açılan tünellerde cüceler çalışarak altın çıkarıyordu.

GİZEM ŞEHİR EFSANESİNE DÖNÜŞTÜ

Kimsesiz çocukların ense köklerine vurularak cüce kalması sağlandığı ve bu şekilde tünellerde çalıştırıldığı rivayeti, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı. Efsaneyi merak edenler ise Nimri Dağına çıkarak bu tünelleri görmeye geliyor. Bölge halkı bu alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması istiyor.

"ERMENİLER DÖNEMİNDE ALTIN ÇIKARILIYORMUŞ"

Rivayet hakkında bilgi veren ve Ermenilerin burada yaşadığı dönemde birçok tünel açtığını söyleyen Fethi Oruç, "Bu galerilerin özelliği dar olmalarıdır. Rivayete göre, Ermenilerin yaşadığı dönemde burada altın çıkarılıyormuş. Bu da kulaktan kulağa bizim zamanımıza kadar geldi. En büyük özelliği dediklerine göre burada cüceler çalıştırılıyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o kadarını bilemiyoruz" diye konuştu.

KİMSESİZ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ENGELLENMİŞ

Bu ilginç mağaraların çok geniş bir alana yayıldığını belirten Fethi Oruç, mağaraların turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekip şunları söyledi:

"Vatandaşların bu mağaraları gelip görmelerini istiyoruz. Hakikaten çok ilginç efsanelere göre, o dönemlerde kimsesiz çocukların kafataslarına bir işlem yapılıyormuş, bundan dolayı da gelişimleri engelleniyormuş. O çocuklar da bundan dolayı maden ocaklarında çalıştırılıyormuş."

AYNI MAĞARADAN BİR TANE DAHA VAR

Gizemli dağın hikayesini duyanların bölgeyi ziyaret etmek istediğini dile getiren Fethi Oruç, mağaranın içine girdiklerini, içinin de kollara ayrıldığını söyledi. Önceki yıllarda maden anlamında ekonomik olarak kazanç sağlandığını vurgulayan Oruç, bölgenin bundan sonra ise turizme kazandırılabileceğine dikkat çekip sözlerine şöyle devam etti:

"Dağdaki tünellerde sadece altın damarını takip etmişler. Yukarısında da aynı mağaradan var, muhtemelen o kısım da havalandırmasıdır. Dar ve ilginç bir yer. Babalarımızın ve dedelerimizin çalıştığı maden ocaklarından çok farklı bir yer. Buranın içerisinde ise eğilerek bazı yerlerde ise sürünerek hareket ediyorsun."