Elazığ'da gökyüzünde patlamanın nedeni belli oldu! Yürekler ağza geldi

Elazığ'da gökyüzünden gelen patlama sesleri sonrası vatandaşlar bir hava aracının düştüğü yönünde iddialar ortaya attı. Elazığ Valiliği gelen seslerin nedenini açıkladı.

SONİK PATLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 civarında, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlar tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.