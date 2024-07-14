Elazığ'da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı

14 Temmuz 2024 05:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 05:36

Elazığ’da gökyüzünde beliren ışıklar merak uyandırdı. Elazığ’ın çeşitli noktalarında gece saatlerinde gökyüzünde bir anda beliren ışıklar görüntülendi. Kısa süre havada kalan ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

Gökyüzünde beliren ve oldukça merak uyandıran ışıkları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.