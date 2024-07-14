Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Elazığ'da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı

Elazığ'da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 05:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 05:36
Elazığ&#039;da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı

Elazığ semalarında bir süre görülen ışıklar bölge halkı tarafından kayda alındı. Kaygı uyandıran ışıklarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Elazığ’da gökyüzünde beliren ışıklar merak uyandırdı. Elazığ’ın çeşitli noktalarında gece saatlerinde gökyüzünde bir anda beliren ışıklar görüntülendi. Kısa süre havada kalan ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
Gökyüzünde beliren ve oldukça merak uyandıran ışıkları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

Elazığ'da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...