Elazığ'da gökyüzündeki ışıklar kaygılandırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 05:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 05:36
Elazığ semalarında bir süre görülen ışıklar bölge halkı tarafından kayda alındı. Kaygı uyandıran ışıklarla ilgili bir açıklama gelmedi.
Elazığ’da gökyüzünde beliren ışıklar merak uyandırdı. Elazığ’ın çeşitli noktalarında gece saatlerinde gökyüzünde bir anda beliren ışıklar görüntülendi. Kısa süre havada kalan ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
Gökyüzünde beliren ve oldukça merak uyandıran ışıkları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı