Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi

31 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:33

Elazığ’da bir kedi yakaladığı fareyle oynamaya başladı. Fareyi patilerinin arasına alarak dakikalarca zarar vermeden oyunlar oynayan kedi, adeta poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

O anlar akla, ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini getirdi.