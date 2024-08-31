Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:33
Elazığ’ın bir kedinin fareyle oynaması, izleyenlerin gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da bir kedi yakaladığı fareyle oynamaya başladı. Fareyi patilerinin arasına alarak dakikalarca zarar vermeden oyunlar oynayan kedi, adeta poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
O anlar akla, ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı