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Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:33

Elazığ’ın bir kedinin fareyle oynaması, izleyenlerin gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da bir kedi yakaladığı fareyle oynamaya başladı. Fareyi patilerinin arasına alarak dakikalarca zarar vermeden oyunlar oynayan kedi, adeta poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi - 1. Resim

 

O anlar akla, ‘Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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