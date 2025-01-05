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Elazığ'da kahreden olay! Ardında not bırakarak intihar etti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 00:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 00:32

Elazığ'da otel odasına giden M.E. ardında not bırakarak intihat etti. Otel çalışanları M.E.'yi cansız halde görünce durumu polise bildirdi. 

Elazığ İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'ndeki bir otelde yaşanan olayda, uzun süre kendisinden haber alınamayan M.E.'nin durumunu merak eden otel çalışanları odasına girdi. Çalışanlar, M.E.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

ARDINDA NOT BIRAKIP İNTİHAR ETTİ!

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontroller sonucunda M.E.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Elazığ'da kahreden olay! Ardında not bırakarak intihar etti  - 1. Resim

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, M.E.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ'da kahreden olay! Ardında not bırakarak intihar etti  - 2. Resim

M.E.’nin geride bir not bıraktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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