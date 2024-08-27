Elazığ'da kan donduran olay: Poşete sarılı bebek cesedi bulundu

27 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:34

Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yaşanan olay kan dondurdu. Kabir ziyareti yapan vatandaş, duvar dibinde bir cisim olduğunu fark etti. Poşete sarılı halde olan cismi görünce korkan vatandaş hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete atılarak toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"GÖRÜNCE KORKTUM"

Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran vatandaş, “Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık.

Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik” dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.