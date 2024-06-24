Elazığ’da korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Elazığ’da yaşanan korkunç kazada minibüs istinat duvarına çarptı. Ters dönen ve kullanılamaz hale gelen araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı korkunç kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, yokuş inen 23 BK 227 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı.
Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi de cenaze aracıyla morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.