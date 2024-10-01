Elazığ'da nadir karşılaşma: Nesli tehlike altındaki yavru vaşaklar böyle görüntülendi

01 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:36

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Hasbey köyünde bir vatandaş, nesli tehlike altında olan iki yavru vaşağı görüntüledi. Aracıyla seyir halindeyken yavru vaşaklarla karşılaşan vatandaş, bu anları kaydetti. Bir süre çevreyi izleyen vaşaklar, ardından ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Elazığ​'ın Palu ilçesinde sessiz doğa, nadir misafirlerini ağırladı. Hasbey köyünde, her gün aynı yolları arşınlayan bir vatandaş, bu kez olağan dışı bir anın tanığı oldu. Aracının içinde seyir halinde olan vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 adet yavru vaşak ile karşılaştı. O anları kameraya alarak 'ölümsüzleştirmeyi' de ihmal etmedi.

Yavru vaşaklar, bir süre hareketsiz bir şekilde etrafı izledi. Daha sonra ağaçlık alana girerek sessiz sedasız ortadan kayboldu.

VAŞAK NEDİR?

Vaşak, kedigiller (Felidae) familyasına ait, genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşayan, orta büyüklükte bir yaban kedisi olarak biliniyor. Genellikle "Lynx" olarak da biliniyor.

Vaşaklar, kısa kuyrukları, uzun bacakları, iri patileri ve kulaklarının uçlarındaki siyah püsküllerle tanınıyor. Postları genellikle kızıl, kahverengi veya gri olup benekli olabiliyor, bu da avlanırken gizlenmelerini sağlıyor. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle vaşaklar, yaban tavşanları, kemirgenler, kuşlar ve küçük geyikler gibi hayvanlarla besleniyor.

VAŞAK NESLİ TÜKENDİ Mİ?

Vaşaklar, henüz nesli tükenmemiş olsa da Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin açıkladığı "Nesli Tehlike Altındaki 120 Memeli Türü" arasında vaşaklara da yer verildi.