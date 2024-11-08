Elazığ’da PKK’ya darbe: Sığınakları yerle bir edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Kasım 2024 23:01 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 23:07

Mehmetçik, PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Teröristlerin korkulu rüyası Mehmetçik bu kez Elazığ’da teröristlerin inlerine girdi. Operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.