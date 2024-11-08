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Elazığ’da PKK’ya darbe: Sığınakları yerle bir edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 23:01 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 23:07
Elazığ’da PKK’ya darbe: Sığınakları yerle bir edildi!

Mehmetçik, PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Teröristlerin korkulu rüyası Mehmetçik bu kez Elazığ’da teröristlerin inlerine girdi. Operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde jandarma​ ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 adet sığınak​ ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ​ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Arıcak ilçesi mülki sınırları içerisinde, Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu düzenlendi.

Elazığ’da PKK’ya darbe: Sığınakları yerle bir edildi! - 1. Resim

İMHA EDİLDİ

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edilirken içerisinde 41 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 12 adet pil, 1 adet akü, 20 adet mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, çok sayıda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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