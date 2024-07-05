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Elazığ'da sır ölüm! Araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:59

Elazığ'da silah sesi duyan vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bir araç içerisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hazar Gölü kenarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

Elazığ'da sır ölüm! Araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu - 1. Resim

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y.’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Elazığ'da sır ölüm! Araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu - 2. Resim

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ 

İlk incelemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi.

Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Y. için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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