Elazığ'da şoke eden görüntüler! Trafik canavarı az kalsın öldürüyordu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 14:18 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:35
Elazığ’da yolda hızla ilerleyen ve aniden drift atan sürücü, az daha faciaya neden oluyordu.
Olay, geçtiğimiz günlerde, merkez Sanayi Caddesi’nde yaşandı.
Plakası öğrenilemeyen araç, hızla ilerledikten sonra dirft atarak birden solundaki caddeye girmeye çalıştı.
SANİYELERLE KURTULDU
Bu sırada yoldan geçen grup, saniyelerle araçların arasında kalmaktan kurtuldu.
Sürücüsünün trafiği tehlikeye sokarak sürdüğü araç yayaların ayaklarının üzerinden geçerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı