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Elazığ'da yıldırım düştü, 40 tonluk vinç devrildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:07

Elazığ'da Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sonrasında sokaklar dereye dönerken birçok alt geçidi ve iş yerini su bastı. Gök gürültülü sağanak yağış sırasında Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düştü.

FACİAYA RAMAK KALMIŞTI

Yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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