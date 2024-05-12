Elbistan'da sürücü kontrolü kaybetti direğe çarptı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 02:21 - Güncelleme : 12 May 2024 02:22
Kahramanmaraş Elbistan'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralılar var.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 01:10'da Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
Olayı gören vatandaşların yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi 112 ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı