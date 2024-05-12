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Elbistan'da sürücü kontrolü kaybetti direğe çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 02:21 - Güncelleme : 12 May 2024 02:22
Elbistan&#039;da sürücü kontrolü kaybetti direğe çarptı

Kahramanmaraş Elbistan'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralılar var.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 01:10'da Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

Elbistan'da sürücü kontrolü kaybetti direğe çarptı - 1. Resim

Olayı gören vatandaşların yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi 112 ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elbistan'da sürücü kontrolü kaybetti direğe çarptı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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