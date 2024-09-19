Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı çeteye operasyon: 6 tutuklama

19 Eylül 2024 07:59 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:06

Bakan Yerlikaya elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul’da “Kuyu-26” operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetin suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay’ın yaptığı organize suç​ örgütüne yönelik İstanbul’da “Kuyu-26” operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 6’sı tutuklandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet​ Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.