Elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı çeteye operasyon! 15 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 08:06 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:13
Bakan Yerlikaya elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-19" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda örgüt üyesi 15 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçlerinin çetelerle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya elebaşılığını yurt dışında firari olan Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-19" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda örgüt üyesi 15 şüpheli yakalandı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Kasten Öldürme ve
- Kasten Öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ise ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Kaynak: tgrthaber.com