Elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi

15 Ağustos 2024 07:57 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 08:08

Güvenlik güçleri suç örgütlerine göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri 4 ilde düğmeye bastı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “Kuyu-17” operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 15 şüpheli yakalandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa’da nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucu, av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.