Elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı çete çökertildi! 1 milyar 200 milyon TL'lik vurgun yapmışlar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen Kuyu-12 operasyonlarında elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Jandarma ekipleri çetelere geçit vermiyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'de düzenlenen Kuyu-12 operasyonlarında elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Balıkesir’de “KUYU-12” operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütü çökertildi.
Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı, 27’si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
1 MİLYAR 200 MİLYON TL'LİK VURGUN!
Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 Milyar 200 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz"