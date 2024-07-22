Elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

22 Temmuz 2024 08:00 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 08:11

Güvenlik güçleri organize suç örgütleri ve çetelere göz açtırmıyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-11" operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma ve Tehdit” suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, Borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda bir çok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, Borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: