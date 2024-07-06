İstanbul merkezli 2 ilde operasyon! Elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı suç örgütü çökertildi

06 Temmuz 2024 08:02 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 08:13

Meteoroloji hafta sonu hava durumunu duyurdu: İstanbul dahil pek çok ilde yağmur var

Meteoroloji hafta sonu hava durumunu duyurdu: İstanbul dahil pek çok ilde yağmur var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-7” operasyonlarında; elebaşılığını yurt dışında firar olan Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürme, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, İş yerlerine silahlı saldırı,

6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini

gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: