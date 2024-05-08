Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralı var!

08 May 2024 23:14 - Güncelleme : 08 May 2024 23:14

Afganistan’da bir bombalı saldırı daha: 3 polis öldü!

Afganistan’da bir bombalı saldırı daha: 3 polis öldü!

Kocaeli Başiskele'de yaşanan feci kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya çarptı, ardından beton direğe çarpması sonucu ikiye bölündü. Kazada yaya hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, önce yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, yaya ise metrelerce savrularak yere çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor.