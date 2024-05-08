Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralı var!
Kocaeli’nde önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kaydedildi.
Kocaeli Başiskele'de yaşanan feci kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya çarptı, ardından beton direğe çarpması sonucu ikiye bölündü. Kazada yaya hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, önce yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, yaya ise metrelerce savrularak yere çakıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor.